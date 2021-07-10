Сайт http://www.exolodka.ru/ стоит гугл капча, но при этом приходит много спама. Нужно разобраться, что не так и исправить.
Адаптивная вёрстка нескольких страниц из figma в html
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