Адаптивная вёрстка нескольких страниц из figma в html

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка170 просмотров

Нужно адаптивно сверстать несколько страниц

Более подробное ТЗ в файле

FigmaHTML
4 года назад
diatech
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$100
4 дня
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wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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