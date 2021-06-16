Нужно сверстать сайт по макету в фигма, адаптивно и кроссбраузерно. Сайт небольшой, опыт не обязателен. Макет отправлю исполнителю.
Верстка макета
Здравствуйте! Необходимо сверстать главную страницу 1920 с резиновым адаптивом. Необходим рабочий слайдер и аккордеон.
https://www.figma.com/file/IfN2l3zoOwaMtNklGHuR0n/H%26L?node-id=0%3A1.
Заявки фрилансеров
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