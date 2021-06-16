Настроить, чтобы заявки приходили на почту и в телеграм без перебоев!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки625 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit

4 года назад
viri
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
60 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Паве
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад