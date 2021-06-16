Настроить, чтобы заявки приходили на почту и в телеграм без перебоев!

На данный момент готов дизайн сайта (делался в figma). Необходимо сверстать, делаем на стандартной CMS - WP. Если вас заинтересует данный проект, то я предоставлю доступ к фигме, для оценки стоимости верстки.
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