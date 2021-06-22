Лендинг

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки296 просмотров

Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг, срок 2 дня, подробности в лс

4 года назад
bluerednight
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$60
1 день
Как всегда, все на высоте
Все супер! Александр супер заказчик, однозначная рекомендация! 👍

Заявки фрилансеров

Ибрагим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
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Акшин
 
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3 года назад
4 года назад
Алексей
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
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