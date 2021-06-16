Сверстать корпоративный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки1588 просмотров

На данный момент готов дизайн сайта (делался в figma). Необходимо сверстать, делаем на стандартной CMS - WP.

Если вас заинтересует данный проект, то я предоставлю доступ к фигме, для оценки стоимости верстки.

FigmaWordPress
4 года назад
skliarovstas
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
4 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Асия
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Вениамин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Давид
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Михаил
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Лис
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ярослав
 
44 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
19 отзывов
4 года назад
Акшин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Константин
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
45 отзывов
4 года назад
Игорь
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
77 отзывов
4 года назад
Денис
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Тимур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Игорь
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Лендинг

    $60

    Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг, срок 2 дня, подробности в лс

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте! Необходимо сверстать главную страницу 1920 с резиновым адаптивом. Необходим рабочий слайдер и аккордеон. https://www.figma.com/file/IfN2l3zoOwaMtNklGHuR0n/H%26L?node-id=0%3A1.

    Node.js
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка дизайна для Xenforo и обновление форума

    Исходные данные: работающий на v2.1.12 (лицензия) форум на движке XenForo + отрисованный под заказ дизайн с доступом разработчика в zeplin.io Требуется: ​​​​​Обновление форума на последнюю версию (лицензия)Вёрстка и натяжка дизайна с учетом ...

    XenForo
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Нужна верстка сайта данного дизайн макета. Напишите вашу цену за верстку и сколько времени вам потребуется на него. Прикрепите к отклику несколько ваших лучших работ. Желательно, чтоб это было что-то похожее. ...

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    4 года назад