Правки верстки

Категорически не рекомендую. 6 дней нпзад взял этот заказ у Рустема Пономарева, который был 3-им лицом между мной и заказчиком и нп данный момент забанен на бирже по подозрению в мошенничестве.Срок ввполнения был два дня, хотя на утро уже были вопросы о выполнении работы и то что сроки вышли. Эти утром я у него увидел отрицательный отзыв, после которого не стоило выходить на разговор. На тот момент было готово 50% работы, я сказал сразу как есть, после такого отзыва сотрудничать не будем по скольку даже приглашения в качестве исполнителя небыло. Я предложил отдать нашу работу выполненную на тот момент просто так и несотрудничать дальше. Он сказал что половина работы ему не нужна, но потом всё же попросил архив и сказал что все ок и хотел продолжить сотрудничество, я сргласился если будет оплата 50% он согласился в замен на то что я прийму заказ как исполнитель. Собственно вот я у Ильи и сполнитель. Поговорили о рабочих моментах и срок был еще два дня, через два дня утром я кинул всю работу. Перед этим за день, показывал промежуточное выполнение, его все устраивало. После того как он получил работу, сказал посмотрят и дадут правки если они будут, если все ок тогда соответственно оплата. Спустя два часа я спросил как идет процесс, сказал смотрят, спустя еще три часа задаю вопрос тот же, в ответ мороз. На третий раз он решил матом объяснять что мы должны в не ведомстве сидеть и ждать. И то что заказчик взял перерыв и будет осмотр в понедельник т. е сегодня, хотя сроки у них горели по его словам уже давно, на утро примерно в 11 дня я задал вопрос в котором часу будет тест, начал угрожать что заблокирует. Потом я еще раз сппросил спустя время, так как нам никто ни единого слова не сказал. Он меня заблокировал в телеграмме. Я написал заказчику Илье, который благополучно проигнорировал сооьщение. Уже к 17:00+- меня разблокировал Рустем и написал что сейчас будут правки в документе так как работа не выполнена до конца, прошло 4 часа и собственно пишу этот отзыв так как в ответ я услышал оск в свою сторону как и в прошлый раз и заблокировал, заказчик мне не отвечает значит он причастен к мошенничеству. Хотя возможно что это один и тот же человек. Будьте все осторожны что-бы не тратить время в пустую