Адаптивная верстка лендинга с анимацией

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Завершен43 заявки690 просмотров

Адаптивная верстка лендинга с анимацией. Макеты в PSD

4 года назад
eduard_popov
Эдуард 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dontu31
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Работу выполнил качественно и в срок. Всегда был на связи и предлагал свои идеи для улучшение дизайна.
Отлично, всегда был на связи.

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