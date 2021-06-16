Для Яндекс Директа нужно сделать Медийно-Графический баннер и Видео

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок546 просмотров

Здравствуйте!

Для Яндекс Директа нужно сделать Медийно-Графический HTML5 баннер и Видео.

Требования Яндекса -

https://yandex.ru/support/direct/products-cpm-campaign/requirements.html

https://yandex.ru/support/direct/products-cpm-campaign-video/create.html тут https://yadi.sk/i/0LPtCrEq9N9WJw

Средства связи исполнителя обязательно, просьба цену, спасибо!

HTML
4 года назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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