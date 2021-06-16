Для Яндекс Директа нужно сделать Медийно-Графический баннер и Видео

Необходимо реализовать, из неочевидного: 1) Чтобы полоса навигации на Desctop была фиксирована наверху страницы. То есть, при скроллинге она оставалась всегда наверху экрана пользователя. 2) При нажатии кнопок: "Подать заявку" и "Оставить заявку" ...