На опенкарте в статичных страницах нужно разместить блок с моделями

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок873 просмотра

На опенкарте в статичных страницах нужно разместить готовый блок с моделями.

Размещать будем мы. С вашей стороны нужно скорректировать стили для этого блока, чтобы текст не уходил под этот блок и не сдвигался вниз под следующий блок на странице.

Подробности по запросу в ЛС.

Opencart
4 года назад
art-liberty
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Исхак
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
4 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
22 отзыва
4 года назад