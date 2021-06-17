На опенкарте в статичных страницах нужно разместить блок с моделями

На опенкарте в статичных страницах нужно разместить готовый блок с моделями.

Размещать будем мы. С вашей стороны нужно скорректировать стили для этого блока, чтобы текст не уходил под этот блок и не сдвигался вниз под следующий блок на странице.

Подробности по запросу в ЛС.