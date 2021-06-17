Верстка Landing Page по готовому дизайну

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт42 заявки1618 просмотров

Нужно сверстать Landing Page по готовому дизайну на HTML, CSS +PHP.

Вся подробная информация обсуждается.

CSSHTMLPHP
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