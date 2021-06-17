Вёрстка макета сайта html/css/js (макет находится в фигме).

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт52 заявки2489 просмотров

Нужно сверстать сайт ,много анимаций ,моб ,планшет и десктоп версия ! Вёрстка качественная должна быть. Только Украина !

CSSFigmaHTMLJavaScript
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