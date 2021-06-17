Верстка сайта

ТЗ Стяжка пола

Очень срочно, приступить надо прямо сейчас я онлайн, и сдать желательно сегодня край завтра

Сделать адаптивную вёрстку лендинга, есть ПК и Моб макет

https://www.figma.com/file/PGjSUJSFwh9BIZ8VQm6HUy/%D0%A1%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0-(Copy)?node-id=38%3A0

Блок "Дизайн макета старая версия" игнорируем

12 блоков

Необходимо корректное отображение на всех устройствах

Добавить эффекты появления различных элементов,

Добавить эффекты наведения в ссылках

Добавить анимации наведения кнопок и тд, дать жизни

Свечение кнопок в статике сделать такой https://expertstyazhki.ru/

В формах при нажатии на поле ввода, появляется контур, показывая, что находиться в этом поле, в случае неудачи загарается красным (все стандартно), номер телефона обязательно поле

Добавить функцию отправки форм и прихода заявки на почту, после отправки формы открывается модалка «спасибо за заказ»

Также добавить счётчики аналитики, прописать в них цели отправки форм, для гугла и метрики

Повесь события цели при клике на кнопки соц сетей и номера телефона

Попап окна в Моб версии должны открываться снизу вверх и закрываться сверху вниз

В процессе работы могут быть небольшие изменения текста макета и тд

Либо такие просьбы как «увеличить ширину кнопки по ширине экрана», когда в дизайне она может быть не такая

Поэтому прошу не браться за задание людей которые воспринимают все буквально и говорят «это не по ТЗ»

Или «бесплатно только 10 правок

Необходимо сделать качественно и до конца, корректировки и добавления могут быть и это нормально

Бюджет - 5000р

В заявке оставляйте свой телеграмм