Верстка на Vue.js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок495 просмотров

Ищу хорошего верстальщика, владеющего vue.js с опытом от 1 года.Если еще умеешь работать с laravel (натянуть потом свою верстку на бек), то буду любить и поощрять!

Приветствуется опыт работы с игровыми проектами, типа open case!

Посредники, агенты, студии и тд - мимо. Ищу непосредственно специалиста, с которым смогу выстроить сотрудничество. Проект не разовый, если сойдемся в общении, оставлю на поддержке проекта

LaravelVue.js
4 года назад
dobryy_drug
Евгений 
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