ТЗ Стяжка пола Очень срочно, приступить надо прямо сейчас я онлайн, и сдать желательно сегодня край завтра Сделать адаптивную вёрстку лендинга, есть ПК и Моб макет ...
Верстка на Vue.js
Ищу хорошего верстальщика, владеющего vue.js с опытом от 1 года.Если еще умеешь работать с laravel (натянуть потом свою верстку на бек), то буду любить и поощрять!
Приветствуется опыт работы с игровыми проектами, типа open case!
Посредники, агенты, студии и тд - мимо. Ищу непосредственно специалиста, с которым смогу выстроить сотрудничество. Проект не разовый, если сойдемся в общении, оставлю на поддержке проекта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $69HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Нужно сверстать Landing Page по готовому дизайну на HTML, CSS +PHP. Вся подробная информация обсуждается.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть периодические задачи по верстке landing Page. Нужна качественная, кроссбраузерная адаптивная версткаHTML-верстка81 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
На опенкарте в статичных страницах нужно разместить готовый блок с моделями. Размещать будем мы. С вашей стороны нужно скорректировать стили для этого блока, чтобы текст не уходил под этот блок и не сдвигался вниз ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
http://rosnalogconsulting.ru/ - в мобильной версии нет меню (ушло за границы) https://rosnalogconsulting.ru/contacts/ - в мобильной версии пропал блок контактыЗавершен4 года назад
Адаптивная верстка лендинга с анимацией. Макеты в PSDЗавершен4 года назад
Адаптивная Вёрстка 3-4 страницHTML-верстка81 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть готовый интернет-магазин минеральной воды на Битриксе с персональным дизайном. Нужно переверстать под тематику производства вентиляционных систем. (есть сайт образец от дочерней компании). функционал интернет-магазина остается как есть.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Для Яндекс Директа нужно сделать Медийно-Графический HTML5 баннер и Видео. Требования Яндекса - https://yandex.ru/support/direct/products-cpm-campaign/requirements.html https://yandex.ru/support/direct/products-cpm-campaign-video/create.html тут https://yadi.sk/i/0LPtCrEq9N9WJw Средства связи исполнителя обязательно, просьба цену, спасибо!HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо реализовать, из неочевидного: 1) Чтобы полоса навигации на Desctop была фиксирована наверху страницы. То есть, при скроллинге она оставалась всегда наверху экрана пользователя. 2) При нажатии кнопок: "Подать заявку" и "Оставить заявку" ...Завершен4 года назад