Верстка на Vue.js

Ищу хорошего верстальщика, владеющего vue.js с опытом от 1 года.Если еще умеешь работать с laravel (натянуть потом свою верстку на бек), то буду любить и поощрять!

Приветствуется опыт работы с игровыми проектами, типа open case!

Посредники, агенты, студии и тд - мимо. Ищу непосредственно специалиста, с которым смогу выстроить сотрудничество. Проект не разовый, если сойдемся в общении, оставлю на поддержке проекта