Фото товара для WB

Требуется создать 5 фото товара в фотошоп. Отразить свойства и преимущества товара на фот. Главная на белом фоне с надписью хит продаж и в рамке по контуру, вторая фото на розовом фоне прилагается. 3, 4, 5 с преимуществами и характеристиками товара (в примерах все есть). Соотношение 3х4, разрешение от 900х1200

Примеры

https://www.wildberries.ru/catalog/21536612/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildberries.ru/catalog/20909576/detail.aspx?targetUrl=XS