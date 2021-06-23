Фото товара для WB

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок1509 просмотров

Требуется создать 5 фото товара в фотошоп. Отразить свойства и преимущества товара на фот. Главная на белом фоне с надписью хит продаж и в рамке по контуру, вторая фото на розовом фоне прилагается. 3, 4, 5 с преимуществами и характеристиками товара (в примерах все есть). Соотношение 3х4, разрешение от 900х1200

Примеры

https://www.wildberries.ru/catalog/21536612/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildberries.ru/catalog/20909576/detail.aspx?targetUrl=XS

4 года назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранные исполнители

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Все отлично. Рекомендую
Заказчик крутой, строг к заказам. Рекомендую к сотрудничеству.
_Tanya_design_
Татьяна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Пойдет
Супер!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
_Tanya_design_
Татьяна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад