Обтравливаем, выравниваем по горизонту; стараемся по максимуму удалить надписи на пакетах с чаем, сахаром, солью, тексты на донышках стаканов и т.п. (лого на стаканах не удаляем); убираем блики, пальцы и пр. Выравниваем белый цвет ...
Ретушь фотографии
Необходимо сделать ретушь фоторгафии. Старое фото из семейного архива. Качество среднее. От вас стоимость и сроки. Спасибо.
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