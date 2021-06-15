Отбор, цветокоррекция, ретушь фото

Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом.

Пресет и экшены для ретуши предоставлю, расскажу что и как делать.

Пишите свою цену.