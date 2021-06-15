Нужно из первого фото лицо девушки вставить лицо во второе
Отбор, цветокоррекция, ретушь фото
Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом.
Пресет и экшены для ретуши предоставлю, расскажу что и как делать.
Пишите свою цену.
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