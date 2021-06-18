Доработать коллаж фотографии

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Закрыт18 заявок702 просмотра

Образец, есть исходники

https://static.tildacdn.com/tild3962-3536-4131-b837-336438323035/Group_2.png

Нужно заменить персонажа

Нужно добавить предметы на стол, возможно заменить замкни

в отклике указывайте тг

4 года назад
guest_16195972461853
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