Smm-дизайнер: создать оформление аккаунтов в Instagram и FaceBook

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Закрыт16 заявок478 просмотров

Требования:

-опыт создания визуалов для социальных сетей;

-желателен навык работы с канвой и другими редакторами.

Необходимо сделать:

-оформление визуала аккаунта в Instagram (размещение постов не требуется);

-оформление сторис ( размещение не требуется);

-оформление аккаунта в FaceBook;

-визуальное оформление постов (текст уже будет написан).

При отклике отправляйте, пожалуйста, ваши цены за услуги и портфолио, разработанных вами визуалов для smm и примеры созданных вами сторис.

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