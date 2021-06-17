Создание уникального фото в Photoshop

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок1412 просмотров

Обработка фото, PhotoShop.

Обработка фотографий по заданным критериям.

- цветокоррекция;

- ретушь;

- пластика;

- замена фона;

-замена лица;

-добавление новых объектов на фото или их устранение.

Чего мы ждем от вас:

- Уверенное владение PhotoShop;

- Внимательность к деталям, фото должны быть наиболее реалистичны.

Условия работы:

- Удаленная работа;

- Свободный график (с условием соблюдения дедлайнов);

- Выплаты по факту выполненного задания.

Особые достижения в данной сфере не важны, нам важен конечный результат и качество выполненного тестового задания.

Тестовое задание в файле.

4 года назад
volkovajob
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