Аккуратно обработаю ваши фото
Профессионально и аккуратно обработаю ваши фотографии или рисунки
Фотоколлажи, чистка лица с сохранением текстуры кожи, вырезаю человека или объект с цифрового изображения, кадрирование, цветокоррекция фото из RAW формата фотокамеры, восстановление старых и испорченных фотографий, раскрашивание фото, оформление фотографий в рамки или световыми эффектами
профессиональный опыт работы в Photoshop - 7 лет
Портфолио
- Фотомонтаж174 просмотра
- Раскрашивание194 просмотра
- Работа с фоном207 просмотров
- Коррекция183 просмотра
- Ретушь кожи170 просмотров
- Восстановление фото173 просмотра
- Обтравка203 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
9 лет назад
Все отлично, спасибо за приятное сотрудничество
Ответный отзыв
Сергей отличный, а что самое главное адекватный заказчик и очень интересный проект. Были предоставлены все необходимые материалы. Спасибо за сотрудничество!