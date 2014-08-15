gushchin87

Иван gushchin87

 
36 летКазахстан/Риддер
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Аккуратно обработаю ваши фото

Профессионально и аккуратно обработаю ваши фотографии или рисунки

Фотоколлажи, чистка лица с сохранением текстуры кожи, вырезаю человека или объект с цифрового изображения, кадрирование, цветокоррекция фото из RAW формата фотокамеры, восстановление старых и испорченных фотографий, раскрашивание фото, оформление фотографий в рамки или световыми эффектами

профессиональный опыт работы в Photoshop - 7 лет

Photoshop
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Отзывы заказчиков
zebrairk
Сергей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Обработать фото
Все отлично, спасибо за приятное сотрудничество
Сергей отличный, а что самое главное адекватный заказчик и очень интересный проект. Были предоставлены все необходимые материалы. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв