Аккуратно обработаю ваши фото

Профессионально и аккуратно обработаю ваши фотографии или рисунки

Фотоколлажи, чистка лица с сохранением текстуры кожи, вырезаю человека или объект с цифрового изображения, кадрирование, цветокоррекция фото из RAW формата фотокамеры, восстановление старых и испорченных фотографий, раскрашивание фото, оформление фотографий в рамки или световыми эффектами

профессиональный опыт работы в Photoshop - 7 лет