Убрать фон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок273 просмотра

Есть 2 картинки колясок, нужно убрать фон, задача не сложная. В заявках указывайте стоимость и сроки.

11 лет назад
mr_lotsman
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dashevskiy
Владислав 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$1
1 день
Сначала я сомневался по поводу умений Владислава в обработке фотографий, так как в портфолио не обнаружил работ по обработке. Но результаты соответствовали моим высоким ожиданиям. Качественно проработанные фото. Все замечания учтены. Отличный исполнитель, всем рекомендую. Дальше будем сотрудничать.
Отличный заказчик! Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dashevskiy
Владислав 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад