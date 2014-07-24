Убрать фон

Сначала я сомневался по поводу умений Владислава в обработке фотографий, так как в портфолио не обнаружил работ по обработке. Но результаты соответствовали моим высоким ожиданиям. Качественно проработанные фото. Все замечания учтены. Отличный исполнитель, всем рекомендую. Дальше будем сотрудничать.