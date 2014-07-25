Обтравка и обработка одного изображения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок313 просмотров

Нужно качественно обработать изображение и избавить от фона.

Пример ниже:

http://i67.fastpic.ru/big/2014/0724/dd/f025d043b678d2a81dd4d8761fe9eedd.jpg

Изображение, которое нужно обработать прикреплено к проекту.

Оплата только WMR!

Бюджет 600-700р

11 лет назад
PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличное качество работы, и ответственное исполнение, рекомендую.
Хороший заказчик: связь постоянная, задача поставлена понятно, оплата без проблем ! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад