Обработать 6 фотографий.

Есть несколько фотографий здания. Необходимо их обработать так, что бы была возможность показать в администрации, что так будет после ремонта. Вообщем мы покажем фотки «до», и обработанные, и скажем — так будет. Типа дизайн-макет.

Никаких сложностей. На фотках покрасить стены, сделать потолок и пол человеческий, выкрасить фасад здания, и добавить немного мебели.

Так же необходимо будет найти фотографии детей (7–9 лет), русских, занимающихся с воспитателем (преподавателем) с игрушками. И эти фоографии так же под наши нужды обработать.

Если в случае со зданием мы понимаем, что получится по сути коллаж, то фотки детей должны быть обработаны максимально реалистично, что бы мы не получили ни одной претензии «это фотожоп

Получается, что нужно обработать 3 фотки здания, и найти еще 3 фотки (выбранному исполнителю в приват скажу какие) и адаптировать под наши нужды.

Проект социальный — благотворительный, поэтому очень прошу назначать цену исходя из этого.

Фото 1 — покрасить фасад и бок, заделать дырку дверью на 3 этаже с торца.

Фото 2 — убрать мусор, покрасить стены, сделать потолок армстронг, светильники, свет, пол, поставить парту или ученический стол (парта или стол под вопросом).

Фото 3 — то же самое, что и с Фото 2.

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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.

Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.