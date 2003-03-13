Необходимо обработать 71 фото товаров для интернет-магазина обуви(вырезать фон, подправить яркость, контраст и т.п.) Фото сделаны на фоне белых листов. Подробнее в личку
Обработать 6 фотографий.
Есть несколько фотографий здания. Необходимо их обработать так, что бы была возможность показать в администрации, что так будет после ремонта. Вообщем мы покажем фотки «до», и обработанные, и скажем — так будет. Типа дизайн-макет.
Никаких сложностей. На фотках покрасить стены, сделать потолок и пол человеческий, выкрасить фасад здания, и добавить немного мебели.
Так же необходимо будет найти фотографии детей (7–9 лет), русских, занимающихся с воспитателем (преподавателем) с игрушками. И эти фоографии так же под наши нужды обработать.
Если в случае со зданием мы понимаем, что получится по сути коллаж, то фотки детей должны быть обработаны максимально реалистично, что бы мы не получили ни одной претензии «это фотожоп
Получается, что нужно обработать 3 фотки здания, и найти еще 3 фотки (выбранному исполнителю в приват скажу какие) и адаптировать под наши нужды.
Проект социальный — благотворительный, поэтому очень прошу назначать цену исходя из этого.
Фото 1 — покрасить фасад и бок, заделать дырку дверью на 3 этаже с торца.
Фото 2 — убрать мусор, покрасить стены, сделать потолок армстронг, светильники, свет, пол, поставить парту или ученический стол (парта или стол под вопросом).
Фото 3 — то же самое, что и с Фото 2.
=======================================
Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.
Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть фотографии надо фрагмент с одной фотографии вставить в другую. А точнее на одной фото мешок его надо вырезать, а на другой кресло(или стул) надо вот этот мешок поставить на кресло как будто он там ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем добрый день! Нужен человек по обработке фото, на постоянной основе. Очень высокий уровень. Давайте сразу ссылки на ваши работы и цену. Файл как пример.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт12 лет назад
Картинка: http://s017.radikal.ru/i431/1304/b2/0dd1adf28307.jpg Нужно заменить название игры с английского на китайское (перевод есть). Стиль шрифта - любой, какой будет лучше монироваться; не нужно делать так высокохудожественно, как в англ. варианте. + ...Завершен12 лет назад
обработка 250 фотоОбработка фотографий35 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно обработать одно фото для интернет-магазина (сделать идеально белый фон, убрать тень, лишние волоски...) и пошагово рассказать как вы это делали (в дальнейшем будут обрабатываться много аналогичных фото). ...Завершен12 лет назад
Добрый день. Требуется обработать фотографии товаров для магазина постельного белья (postelka5.ru), сделать их более привлекательными для пользователя, чтобы товар с фото сразу хотелось купить. Пример хорошо обработанных фото - ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно обработать фото. Ниже указано кол-во фото по папкам, общее кол-во 54. В исходном варианте их больше. Файл размер 1гб, скачать можно по ссылке https://www.dropbox.com/s/rmc4eqh43vedov3/file.zip . Нужно выбрать лучшие (не одинаковые) и придать им презентабельный ...Завершен12 лет назад
Обработать фото до качественного, что то сделать с задним планом. Сумму оплаты указывайтеЗавершен12 лет назад