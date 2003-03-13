Срочно требуется обтравщик фото для интернет магазина . Фото одежды , обуви , украшений . 150000 фото
Картинки для статей о детском питании
Здравствуйте!
Спасибо за интерес к моему проекту.
Нужно создать картинки для нескольких статей о детском питании на основе изображений из поисковиков и (или) из платных стоков. Плюс требуется переработать некоторые элементы интерфейса сайта. Предпочтение отдается качеству исполнения.
Жду ваших предложений.
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