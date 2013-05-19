Нужно сделать 8-10 фотоколлажей на тему "Жизнь оживает из устройства". Суть - из некоторого устройства (ноутбук, смартфон, планшет, телефон, монитор, компьютер) выходит объемное изображение (человек, природа, животное, строение и т.п.). Сюжеты можно ...
Обработать фотографию одну
В приложении фотография ( для рекламы джинс) ,необходимо обработать профессионально -
- Фон изменить на белый
- Отретушировать лицо ( обработать)
- Лицо на фото получилось вытянутым,необходимо чуть чуть лицо уменьшить
- Фотография должна быть красивой
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Фотография нужна сегодня до 18.00
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