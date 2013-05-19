Обработать фотографию одну

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Завершен2 заявки93 просмотра

В приложении фотография ( для рекламы джинс) ,необходимо обработать профессионально -

- Фон изменить на белый

- Отретушировать лицо ( обработать)

- Лицо на фото получилось вытянутым,необходимо чуть чуть лицо уменьшить

- Фотография должна быть красивой

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Фотография нужна сегодня до 18.00

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое!Фотографию обработал на отлично,эту фотографию разместили в газету для рекламной акции. Спасибо большое!
Отличный заказчик, выдал точное ТЗ, в результате и получил что хотел.

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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