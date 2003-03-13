Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить улыбающуюся девушку-оператора колл-центра на фоне нескольких компьютеров в колл-центре. На мониторах нужно изобразить работу определенных программ. Подробности — в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и ...
Придумать и сделать фотомонтаж
Нужно сделать 8-10 фотоколлажей на тему "Жизнь оживает из устройства". Суть - из некоторого устройства (ноутбук, смартфон, планшет, телефон, монитор, компьютер) выходит объемное изображение (человек, природа, животное, строение и т.п.).
Сюжеты можно придумать самим, самые разнообразные, но они не должны быть повторяющимися.
Например:
- Человек здоровается с изображением внутри ноутбука и протягивает ему руку.
- Человек держит в руке телефон а из него "как джин, с дымком" вылезает собеседник.
- Человек протягивает банковскую карту в монитор, а внутри монитора изображение магазина и человек на кассе ее принимает.
- Человек в наушниках держит плеер? а из него "как джин, с дымком" вылезает музыкант/группа/гитарист.
Пример приаттачен (но телевизор использовать уже нельзя).
Что нужно сделать вам:
1. Подобрать фото для фотомонтажа в фотобанке ru.depositphotos.com. Я их выкупаю за свой счет и пересылаю вам.
2. Вы делаете фотомонтаж и присылаете мне в плохом качестве (чтобы я оценил идею).
3. Если фотоколлаж меня устраивает, я оплачиваю вам его.
4. Вы мне высылаете версию в высоком разрешении.
Стилистически важное дополнение: Сюжеты должны быть фотографическими, приближенными к реальности. Графика, мультяшность, рисунки не подходят.
Цены пишите за ОДИН коллаж.
По срокам - "нужно вчера", поэтому предлагайте сами.
Хорошие работы готов оплачивать нескольким исполнителям одновременно- поэтому можно делать несколько штук.
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