Придумать и сделать фотомонтаж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок335 просмотров

Нужно сделать 8-10 фотоколлажей на тему "Жизнь оживает из устройства". Суть - из некоторого устройства (ноутбук, смартфон, планшет, телефон, монитор, компьютер) выходит объемное изображение (человек, природа, животное, строение и т.п.).

Сюжеты можно придумать самим, самые разнообразные, но они не должны быть повторяющимися.

Например:

- Человек здоровается с изображением внутри ноутбука и протягивает ему руку.

- Человек держит в руке телефон а из него "как джин, с дымком" вылезает собеседник.

- Человек протягивает банковскую карту в монитор, а внутри монитора изображение магазина и человек на кассе ее принимает.

- Человек в наушниках держит плеер? а из него "как джин, с дымком" вылезает музыкант/группа/гитарист.

Пример приаттачен (но телевизор использовать уже нельзя).

Что нужно сделать вам:

1. Подобрать фото для фотомонтажа в фотобанке ru.depositphotos.com. Я их выкупаю за свой счет и пересылаю вам.

2. Вы делаете фотомонтаж и присылаете мне в плохом качестве (чтобы я оценил идею).

3. Если фотоколлаж меня устраивает, я оплачиваю вам его.

4. Вы мне высылаете версию в высоком разрешении.

Стилистически важное дополнение: Сюжеты должны быть фотографическими, приближенными к реальности. Графика, мультяшность, рисунки не подходят.

Цены пишите за ОДИН коллаж.

По срокам - "нужно вчера", поэтому предлагайте сами.

Хорошие работы готов оплачивать нескольким исполнителям одновременно- поэтому можно делать несколько штук.

12 лет назад
-IKS-
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фотомонтаж: Оператор колл-центра

    $100

    Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить улыбающуюся девушку-оператора колл-центра на фоне нескольких компьютеров в колл-центре. На мониторах нужно изобразить работу определенных программ. Подробности — в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: микроавтобус определенной модели

    Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить микроавтобус конкретной модели движущимся или стоящим на улице возле жилого дома, на микроавтобусе должны быть установлены крепления для перевозки велосипедов. Подробности — в приложенном ТЗ. ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: кардридер в салоне микроавтобуса

    Фотомонтаж изображения, необходимо поместить устройство с экраном внутрь микроавтобуса. Подробности - в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинки для статей о детском питании

    Здравствуйте! Спасибо за интерес к моему проекту. Нужно создать картинки для нескольких статей о детском питании на основе изображений из поисковиков и (или) из платных стоков. Плюс требуется переработать ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ретуширование и обработка 20-30 фотографий

    Требуется дизайнер для обработки фотографий людей в интерьере и интерьеров. Фотографии нужно отретушировать, в общем хорошенько «отполировать» и довести до лоска, чтобы можно было разместить на обложку журнала. На некоторых фотографиях нужно увеличить количество волос ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать 6 фотографий.

    Есть несколько фотографий здания. Необходимо их обработать так, что бы была возможность показать в администрации, что так будет после ремонта. Вообщем мы покажем фотки «до», и обработанные, и скажем — так будет. Типа дизайн-макет. ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать фотографии

    Есть фотографии надо фрагмент с одной фотографии вставить в другую. А точнее на одной фото мешок его надо вырезать, а на другой кресло(или стул) надо вот этот мешок поставить на кресло как будто он там ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад