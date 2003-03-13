Придумать и сделать фотомонтаж

Нужно сделать 8-10 фотоколлажей на тему "Жизнь оживает из устройства". Суть - из некоторого устройства (ноутбук, смартфон, планшет, телефон, монитор, компьютер) выходит объемное изображение (человек, природа, животное, строение и т.п.).

Сюжеты можно придумать самим, самые разнообразные, но они не должны быть повторяющимися.

Например:

- Человек здоровается с изображением внутри ноутбука и протягивает ему руку.

- Человек держит в руке телефон а из него "как джин, с дымком" вылезает собеседник.

- Человек протягивает банковскую карту в монитор, а внутри монитора изображение магазина и человек на кассе ее принимает.

- Человек в наушниках держит плеер? а из него "как джин, с дымком" вылезает музыкант/группа/гитарист.

Пример приаттачен (но телевизор использовать уже нельзя).

Что нужно сделать вам:

1. Подобрать фото для фотомонтажа в фотобанке ru.depositphotos.com. Я их выкупаю за свой счет и пересылаю вам.

2. Вы делаете фотомонтаж и присылаете мне в плохом качестве (чтобы я оценил идею).

3. Если фотоколлаж меня устраивает, я оплачиваю вам его.

4. Вы мне высылаете версию в высоком разрешении.

Стилистически важное дополнение: Сюжеты должны быть фотографическими, приближенными к реальности. Графика, мультяшность, рисунки не подходят.

Цены пишите за ОДИН коллаж.

По срокам - "нужно вчера", поэтому предлагайте сами.

Хорошие работы готов оплачивать нескольким исполнителям одновременно- поэтому можно делать несколько штук.