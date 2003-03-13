Фотомонтаж: Оператор колл-центра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок241 просмотр

Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить улыбающуюся девушку-оператора колл-центра на фоне нескольких компьютеров в колл-центре. На мониторах нужно изобразить работу определенных программ.

Подробности — в приложенном ТЗ.

Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
nedvigimost24
Куликов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров