Картинки для разделов меню

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок230 просмотров

Всем привет! Нужно создать картинки или найти подходящее фото для главной страницы сайта (4шт). Сайт в приложении

Если все пойдет удачно, то будем работать на постоянной основе.

УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОКИ СРАЗУ!

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вырезать объекты с 3 фотографий

    $10

    Добрый день. Запускаем новые акции в ресторане, отсняли три новых напитка и блюдо (фон - белые листы, у блюда - прозрачная тарелка, пожалуй, самое сложное для вырезки), нужно их професссионально вырезать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать фотографию одну

    В приложении фотография ( для рекламы джинс) ,необходимо обработать профессионально - - Фон изменить на белый - Отретушировать лицо ( обработать) - Лицо на фото получилось вытянутым,необходимо чуть чуть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Придумать и сделать фотомонтаж

    Нужно сделать 8-10 фотоколлажей на тему "Жизнь оживает из устройства". Суть - из некоторого устройства (ноутбук, смартфон, планшет, телефон, монитор, компьютер) выходит объемное изображение (человек, природа, животное, строение и т.п.). Сюжеты можно ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: Оператор колл-центра

    $100

    Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить улыбающуюся девушку-оператора колл-центра на фоне нескольких компьютеров в колл-центре. На мониторах нужно изобразить работу определенных программ. Подробности — в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: микроавтобус определенной модели

    Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить микроавтобус конкретной модели движущимся или стоящим на улице возле жилого дома, на микроавтобусе должны быть установлены крепления для перевозки велосипедов. Подробности — в приложенном ТЗ. ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотомонтаж: кардридер в салоне микроавтобуса

    Фотомонтаж изображения, необходимо поместить устройство с экраном внутрь микроавтобуса. Подробности - в приложенном ТЗ. Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинки для статей о детском питании

    Здравствуйте! Спасибо за интерес к моему проекту. Нужно создать картинки для нескольких статей о детском питании на основе изображений из поисковиков и (или) из платных стоков. Плюс требуется переработать ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад