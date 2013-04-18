Исполнитель для обработки фото

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок578 просмотров

Нужен человек, который будет обрабатывать фото для магазина бужутерии.

Фото как самих украшений, так и модели в этих украшениях.

Фото с моделью: нужно будет также вырезать модель и перемещать на другой фон, так как фотографирование происходит не в студии.

Приблизительное общее количество: 200 - 500 снимков в месяц.

- Нужно сделать обработку, чтобы украшение выглядело "вкусно", возможно где-то нужно будет убрать пылинки и/или другие ненужные элементы и т.д..

- На выходе нужно:

- фото в формате .jpg размером 600х450 px (60 - 90 kb), с логотипом магазина

- hi-res фото, которые получились непосредственно перед ресайзом

Схема: фото выкладываются в архиве на файлообменник, оттуда скачиваются специалистом. Готовые снимки также архивируются, выкладываются на файлообменник, скачиваются заказчиком.

Оплата по факту работы, можно разбивать на этапы. Перевод на карту Сбербанка или на Яндекс Деньги.

Нужна стоимость в расчете на один снимок.

12 лет назад
advoob
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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