Есть фотографии мебели снятые в РАВ. Требуется сделать цветокоррекцию, убрать лишнее(фото сделаны в салоне где есть другая мебель.), вставить мебель в интерьер
Требуется обработка фото
Требуется обработка фотографии, удалить элементы, добавить элементы
Фотографий несколько icq 786386
Цена сроки
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