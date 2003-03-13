Фотомонтаж: диски для авто

Есть фото автомобиля и 10 дисков. Необходимо сделать максимально реалистичный фотомонтаж дисков. При этом, новые диски на 1 дюйм больше и это необходимо учесть. Диаметр новых дисков и колес в целом, должны быть на 1 дюйм больше тех, что на оригинальном фото авто. Несколько дисков, помимо монтажа, необходимо "перекрасить" в другой цвет.

Смотрите файлы в прикрепленных.

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