Логотип для автопортала SubaruOnline

Необходимо сделать лого, очень подробное описание находится в аттаче.

От вас в предложении жду:

- Сроки

- Стоимость

Лично от себя добавлю:

1) Перед вашим предложением ознакомьтесь пожалуйста с описанием. Оно не такое уж и объемное.

2) Лучший шанс получить заказ, а тем более в случае "наши цены большие, но мы делаем супер!" - это сделать примерный набросок и показать его, например отправив в личку. Поверьте - скорее всего из всех предложений больше половины вообще не прочитают нормально задание, а из оставшейся половины 1-2 человека в лучшем случае пришлют лого, так что фактические шансы при таком подходе огромны, т.к. в случае даже небольшого попадания "в тему" я даже не буду смотреть другие предложения.

P.S. Слова "сделаю 5-7 вариентов" мне ни о чем не говорят. Я сам счас сделаю хоть 10 вариантов, только они не будут профессиональными. Мне важен РЕЗУЛЬТАТ. Это может быть 1 вариант, а может быть 20.