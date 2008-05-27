Логотип для автопортала SubaruOnline

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Завершен37 заявок588 просмотров

Необходимо сделать лого, очень подробное описание находится в аттаче.

От вас в предложении жду:

- Сроки

- Стоимость

Лично от себя добавлю:

1) Перед вашим предложением ознакомьтесь пожалуйста с описанием. Оно не такое уж и объемное.

2) Лучший шанс получить заказ, а тем более в случае "наши цены большие, но мы делаем супер!" - это сделать примерный набросок и показать его, например отправив в личку. Поверьте - скорее всего из всех предложений больше половины вообще не прочитают нормально задание, а из оставшейся половины 1-2 человека в лучшем случае пришлют лого, так что фактические шансы при таком подходе огромны, т.к. в случае даже небольшого попадания "в тему" я даже не буду смотреть другие предложения.

P.S. Слова "сделаю 5-7 вариентов" мне ни о чем не говорят. Я сам счас сделаю хоть 10 вариантов, только они не будут профессиональными. Мне важен РЕЗУЛЬТАТ. Это может быть 1 вариант, а может быть 20.

17 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kuboff
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$80
3 дня
Человек предложил сходу отличный вариант и доработал до ума. Доволен на все 100%.
Отличный заказчик, четко поставленное задание, адекватная корректура по ходу выполнения заказа, предоплата без намека на нее с моей стороны, оплата в полном объеме по окончании работы. Просто приятный в общении человек. С удовольствием поработаю над будущими проектами. 10 баллов

Заявки фрилансеров

kuboff
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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