Придумать логотип для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок2256 просмотров
#1$

Компания называется "Креамакс", на английском "Creamax".

Области деятельности: создание, поддержка и продвижение сайтов, разработка программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники, в будующем торговля.

Раньше назывались APEX DESIGN.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - ЛОГОТИП ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ И СТИЛЮ ПОДХОДИЛ К ДИЗАЙНУ САЙТА, РАЗМЕЩЕННОГО В ПРИЛОЖЕНИИ!!!

Варианты отправлять на [email protected]

17 лет назад
Player666
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

grotesk
66 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилась конструктивная работа с Александром! Была четко поставлена задача, после выбора проекта - четкая оплата. Так и надо работать!

Заявки фрилансеров

grotesk
66 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип + фирменный стиль

    $60

    Необходимо создать логотип и фирменный стиль для креативного агентства ТОМАТ. Премиум сегмент, уникальные услуги рекламного агентства (design, creative, btl, pr, event) Логотип должен оставаться в памяти, запоминаться клиенту с первого взгляда. Яркий, ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо доработать логотип интернет магазина

    $10

    Здравствуйте. Необходимо доработать логотип интернет магазина цифровых товаров (ресурс совсем новый). www.ruslance.net В частности переработать дизайн надписи и девиза салона. Возможно дольнейшее сотрудничество ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название, лого для сети отелей

    $50

    Здравствуйте! Нужно придумать НАЗВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ ОТЕЛЕЙ В Греции (туда входят отели не только 5*, но и 3*) ЛОГОТИП ДЛЯ НИХ И СЛОГАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ! Вопросы и предложения ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка логотипа и дизайн визитки

    $5

    Необходимо немного доработать логотип, сделать более выраженную снежинку (серая) и разместить её в круге (как бы на монете). Идея- Аверс- обратная сторона монеты, медали, фирма занимается холодом. И нарисовать визитку.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для компании

    Создание логотипа компании Компания занимается продажей металлобрабатывающих станков: токарные, фрезерные, обрабатывающие центры. Подробнее можно ознакомиться на сайте компании www.intervesp.ru В основном компания работает с европейскими фирмами ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад