Логотип для компании

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Закрыт36 заявок1806 просмотров
#1$

Создание логотипа компании

Компания занимается продажей металлобрабатывающих станков: токарные, фрезерные, обрабатывающие центры.

Подробнее можно ознакомиться на сайте компании www.intervesp.ru

В основном компания работает с европейскими фирмами производителя. Осуществляем продажу по всей территории России. На рынке уже 13 лет...

За более подробной информацией - пишите в аську 217117124

17 лет назад
Maddonna
Надежда 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Победитель конкурса

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
Свою работу считаю выполненой полностью, с учетом пожеланий заказчика. Дальнейшее поведение заказчика совершенно не понятно: 2 недели не выходила на связь (icq), при появлении, просто выключала получив мое сообщение. Вобщем денег за работу я не получил....

Заявки фрилансеров

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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