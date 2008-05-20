Логотип для компании

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Создание логотипа компании

Компания занимается продажей металлобрабатывающих станков: токарные, фрезерные, обрабатывающие центры.

Подробнее можно ознакомиться на сайте компании www.intervesp.ru

В основном компания работает с европейскими фирмами производителя. Осуществляем продажу по всей территории России. На рынке уже 13 лет...

За более подробной информацией - пишите в аську 217117124