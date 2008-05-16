Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган. На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru Требования к логотипу: Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые ...
Требуется логотип
Принимаю предложения. Логотип для сайта www.opthelp.ru
От Вас портфолио и цены.
+ ищу для дальнейшего постоянно сотрудничества (баннеры, графика для сайта, логотипы)
Заявки фрилансеров
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