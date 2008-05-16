Разработка логотипа компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт40 заявок552 просмотра

Разработка логотипа Рекламного Агентства (работа в основном со шрифтами).

Бриф для заполнения и ссылки на работы выcылайте на [email protected].

17 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип + слоган

    $100

    Для домена promising.su (В переводе многообещающий, перспективный) трубется логотип + слоган. На домене будет мужской сайт, на подобии mheath.ru Требования к логотипу: Цвета: Не ядерные цвета красного, серые и чернвые ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание логотипа сайта

    $250

    Требуется разработать логотип (рисунок + надпись) для сайта (подробнее ниже) Срок проведения: до 23 мая 2008 года Условия: 1. пронести через логотип идею "пчеловодство + интернет" ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка логотипа

    $150

    Необходимо разработать логотип для станкоторговой компании, а также шрифты и цвета. Сроки сжаты. ТЗ вышлю. Бюджет - 3500 руб.

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программке нужен логотип

    $50

    С вашей помощью удалось придумать название для программки, которая умеет качать новости и писать электронные газеты. Назвал GoodNews, спасибо Жукову Антону (pennywise) и всем всем всем. Теперь хорошо бы разработать логотип. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип студии

    Требуется разработать логотип студии по созданию сайтов. Стильно! Оригинально! Модно! (но в то же время легкочитаемый, понятный) От Вас сроки, стоимость, примеры работ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для автоклуба

    $50

    Требуется логтип для автоклуба Toyota Auris Club www.taclub.ru Цвет: чёрный красный белый Легки простенький, но со в кусом лого, современный.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логитип для авто портала

    $100

    Нужен простенький, но со вкусом логитип для автомобильного портала "Главная дорога". Вообще можно работать в направлении www.carsguru.ru но рассмотрю и ваши предложения. Логотип нужен легкий и интересный, без фона, тоесть чтобы ...

    Логотипы и Знаки87 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип имиджмейкерского центра

    Необходимо создать логотип и фирменный стиль (бланк, папка, конверт, визитки, сувенирка) "имиджмейкерского центра" название на руском языке, логотип должен быть выполнен в ч/б и цветном варианте желательно иметь возможность использования знака без названия организации. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Мелкое срочное задание

    Два простых задания. 1. Сделать пару логотипов по имеющемуся образцу - надо заменить надпись, расположение. 2. Есть две html страницы сайта - главная и типовая. Необходимо поработать над css, ...

    CSSHTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад