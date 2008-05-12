Логитип для авто портала

Нужен простенький, но со вкусом логитип для автомобильного портала "Главная дорога".

Вообще можно работать в направлении www.carsguru.ru но рассмотрю и ваши предложения.

Логотип нужен легкий и интересный, без фона, тоесть чтобы его можно было при необходимости поставить поверх какого-либо изображения.