Логотип и элементы фирменного стиля

Нужно создать красивый, солидный логотип для агентства недвижимости, разработать дизайн визитки и фирменной папки под этот логотип. Чем быстрее, тем лучше - сроки поджимают!

Без портфолио просьба не обращаться.

Пишите только здесь, в предложениях.