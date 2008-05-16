Логотип и элементы фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен54 заявки587 просмотров

Нужно создать красивый, солидный логотип для агентства недвижимости, разработать дизайн визитки и фирменной папки под этот логотип. Чем быстрее, тем лучше - сроки поджимают!

Без портфолио просьба не обращаться.

Пишите только здесь, в предложениях.

17 лет назад
Gavril97
Виктор 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Laenka
Алёна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$200
2 дня
Очень доволен работой! Алёна сразу поняла, что я хочу получить, и сделала всё очень быстро (как и обещала) и самое главное - стильно, с идеей. Было приятно не только поработать, но и пообщаться с с этим человеком. Будем сотрудничать и в будущем!
С Виктором очень приятно работать. Критика только конструктивная, чёткая формулировка пожеланий, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Laenka
Алёна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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