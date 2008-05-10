Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, ...
Разработка Логотипа
Необходимо разработать логотип для компании занимающейся туристическими поездками.
Требования к логотипу:
фон - черный
Изображение логотипа в серых тонах (аналог стиля www.versace.com)
На логотипа должна быть прорисована корона, возможно с каким-нибудь интересным эффектом - типа "блик" или что-то подобное.
Название компании VipTour. Оно тоже должно присутствовать на логотипе.
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