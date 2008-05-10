Разработка Логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка817 просмотров
#1$

Необходимо разработать логотип для компании занимающейся туристическими поездками.

Требования к логотипу:

фон - черный

Изображение логотипа в серых тонах (аналог стиля www.versace.com)

На логотипа должна быть прорисована корона, возможно с каким-нибудь интересным эффектом - типа "блик" или что-то подобное.

Название компании VipTour. Оно тоже должно присутствовать на логотипе.

17 лет назад
apelsin-studio
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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