Загрузчик для автомобильного сайта

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Нужно сделать картинку для автомобильного сайта как тут

http://autokadabra.ru/clubs/ford/mondeo/8651/

при нажатии на фото будет появляться эта картинка, пока картинка грузится.

35х35

75х75

100х100

Пример картинки вложением.

17 лет назад
Temy
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров