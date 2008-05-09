Требуется лого в векторе для компании, тз после ознакомления с портфолио
Загрузчик для автомобильного сайта
Нужно сделать картинку для автомобильного сайта как тут
http://autokadabra.ru/clubs/ford/mondeo/8651/
при нажатии на фото будет появляться эта картинка, пока картинка грузится.
35х35
75х75
100х100
Пример картинки вложением.
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