Перевести логотипы в вектор

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Завершен22 заявки396 просмотров

Есть 3 логотипа, в PSD, нужно перевести их в вектор. Цены и сроки пишите сюда, не нужно ни в аську писать, ни в приват.

17 лет назад
Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$50
Сделал быстро, внёс требуемые изменения без споров. Хороший исполнитель, рекомендую.
это было то очень давно

Заявки фрилансеров

ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад