Приватный проект для Tlanta

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки194 просмотра

Разработка логотипа для сайта Проектанти РУ, олицетворяющий связь между исполнителем и заказчиком

17 лет назад
Zigmund777
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Внимательный и ответственный работник, работой доволен, буду сотрудничать дальше
Заказчик просто супер! Очень детально обьяснил ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

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tlanta
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18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

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