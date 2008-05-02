Разработка логотипа компании

# 1 — $

Группа торгово производственных компаний. Продажа оборудование для строительных компаний, энергетической промышленности. Виды оборудования краны, радиаторы, трубы, насосы, котлы, кондиционеры . Логотип нужен на русском и английском яз.

Возможные названия ИС - Групп, ISG, I.S.G., IS – Group, Группа компаний ИС.

Строгая бизнес тематика организация вполне серьезная. УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОГОТИП с абстракцией и вашей фантазией. Прошу уделить внимание цветовой гамме голубой, оранжевые и оттенки либо ваши предложения. После будет разрабатываться корпоративный стиль и Вэб дизайн сайта компании. Это еще 2 конкурс.

Звените если не сразу буду отвечать на ваши письма, очень много работы. :

Конкурс размещен повторно, так как не разобрался в работе сайта. :( но теперь все ОК :)

Лучшая работа это $$$ :) удачи ВАМ.

Присылайте свои идеи. [email protected]