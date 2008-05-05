Группа торгово производственных компаний. Продажа оборудование для строительных компаний, энергетической промышленности. Виды оборудования краны, радиаторы, трубы, насосы, котлы, кондиционеры . Логотип нужен на русском и английском яз. Возможные названия ИС - Групп, ISG, ...
Создание логотипа проекта
Необходимо создать логотип для проекта stanokpro.ru
Укажите цену, сроки и ваши работы.
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