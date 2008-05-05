Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Расположена в городе Новочеркасск, Ростовской области. Со временем предполагается открытие офисов в крупных городах области. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с ...