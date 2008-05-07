Необходимо уменьшить несколько логотипов

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Закрыт23 заявки460 просмотров

Необходимо уменьшить несколько логотипов

до формата 40 на 40

тоесть дается несколько больших логотипов их надо съузить до 40 на 40

в основном формат .CDR

жду срочно!

17 лет назад
1osoid
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
17 лет назад
$1000

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msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
17 лет назад