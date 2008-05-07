Что нужно: 1. Логотип с тигром. Тематика - IT и тигр (типа "а й т и г р"). Картинка должна быть не слишком наворочена, чтобы можно было на визитках и т.п. тиражировать. 2. ...
Необходимо уменьшить несколько логотипов
Необходимо уменьшить несколько логотипов
до формата 40 на 40
тоесть дается несколько больших логотипов их надо съузить до 40 на 40
в основном формат .CDR
жду срочно!
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