Нарисовать логотип в векторе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен51 заявка502 просмотра

Нужно нарисовать логотип для общественной организации. есть примерная идея, что должно быть нарисовано.

желательно писать в комменты, без лички.

17 лет назад
annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$50
Весьма терпеливый и понятливый человек. на выходе было получено то, что хотелось

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад