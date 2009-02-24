Требуется логотип для автоклуба
Логотип для сайта Агентства недвижимости
Здравствуйте,
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: Срок приема работ уменьшен до 1 недели. И по советам дизайнеров решили пока оставить задание ТОЛЬКО на ЛОГОТИП. Конкурс на изготовление диазйна будет следом за этим.
Итак. Это второй конкурс по созданию логотипа для зарубежного агентства недвижимости. В первом конкурсе мы определили лучшую работу по созданию логотипа, указали победителя, оплатили работу, НО, по ряду причин, так и НЕ выбрали подходящий нам логотип... Работа была хорошая и была оплачена, но все же то, что нам надо мы пока не получили.. Виноватых не ищем, а просто работаем дальше -) Был получен драгоценный опыт, окончательно определились с названием сайта и сделали более четкое, как я считаю, и более полное ТЗ, которое находится сейчас в вложенном файле.
! Один, оставшийся не ясным вопрос, ответ на который, хотелось бы получить сразу перед началом Вашей работы, через личное сообщение.
Допустимо ли и адекватно ли делать логотип, указывая в нем сразу ДВА варианта написания названия компании, и русского, и английского? Дилемма в том, что сайт планируется международный, то есть в дальнейшем, как минимум двуязычный, русский и английский. А название в логотипе уж больно хочется видеть в первую очередь на родном русском языке или, как минимум, и на русском и на английском. Вот, как тут быть!?
Заранее спасибо!
ВНИМАНИЕ! Если Вы уже приступили к разработке именно дизайна сайта, ни чего страшного, продолжайте делать дизайн. Если работа будет интересной, удачной и понравится, она разумеется будет утверждена и оплачена. ОСТАЛЬНЫХ ПРОСЬБА РАБОТАТЬ ПОКА ТОЛЬКО НАД ЛОГОТИПОМ.
Номер ICQ для оперативной связи есть в вложенном файле.
Победитель конкурса
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