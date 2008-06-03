Разработка логотипа и ф.с.

Спасибо большое за проделанную работу ! Особенно хочется отметить внимательность по отношению к заказчику, готовность сотрудничать и огромное трудолюбие. Мы перепробовали огромное кол-во вариантов пока не нашли тот который удовлтеворил всем нашим требованиям :-)