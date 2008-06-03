Разработка логотипа и ф.с.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2340 просмотров
#1$

Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, Процессы разарботки ПО, Моделирование БП ,Системный анализ , Консалтинговые услуги.

Асоциативный ряд: Рост/Успешные изменния,Стратегия, Прорыв, Системность, Знания, ДОВЕРИЕ

Также возможна тематика из области Теории ограничений ( Возможность системы определяется возможностью самого слабого звена и т.д.)

Логотип :

- Уникальность - возможность регистарции в качестве TM

- ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ТЕКСТОВЫЙ

- Должен нормально вглядеть при Ч/Б печати , масштабироваться

- Возможность короткой анимации приветсвуется.

- в векторном формате желательно в Corel Draw

Обязательные элементы Ф/С

- Папка

- Бланки

- Визитка

- Иконка для сайта

- Баннер

Оплата Яндекс деньги или наличные в Москве

17 лет назад
Cless
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победители конкурса

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Работа Натальи попала в перечень лучшиз работ , и хотя в конечном итоге победил другой претендент . Огромная благодарность Нататлье за участие.
Рекомендую
Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Спасибо большое за проделанную работу ! Особенно хочется отметить внимательность по отношению к заказчику, готовность сотрудничать и огромное трудолюбие. Мы перепробовали огромное кол-во вариантов пока не нашли тот который удовлтеворил всем нашим требованиям :-)
Очень приятный Заказчик. О проекте остались только положительные впечатления. Четкая постановка задачи и грамотная корректировка направления процесса в течение всей работы, и главное - точное представление о том, каким должен быть результат. Рекомендую! И надеюсь на новое сотрудничество!
gagtungr
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
Работа Алексея попала в перечень лучшиз работ , и хотя в конечном итоге победил другой претендент . Огромная благодарность Алексею за участие.

Заявки фрилансеров

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
gagtungr
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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