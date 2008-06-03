Задача: отрисовать руками каллиграфический логотип для портала. !!! Рассматриваются только предложения с имеющимися аналогичными работами в портфолио. Без таковых просьба не беспокоить. Оплата по факту.
Разработка логотипа и ф.с.
Конкурс на разработку лого и ф.с. для компании "Системный Подход" ( System Approach) сайт www.system-thinking.ru ( Соответсвие Дизайну сайта не является требованием ), занимающейся экспертной деятельностью - Упавленческий консалтинг, Управление проектами, Выбор, Процессы разарботки ПО, Моделирование БП ,Системный анализ , Консалтинговые услуги.
Асоциативный ряд: Рост/Успешные изменния,Стратегия, Прорыв, Системность, Знания, ДОВЕРИЕ
Также возможна тематика из области Теории ограничений ( Возможность системы определяется возможностью самого слабого звена и т.д.)
Логотип :
- Уникальность - возможность регистарции в качестве TM
- ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ТЕКСТОВЫЙ
- Должен нормально вглядеть при Ч/Б печати , масштабироваться
- Возможность короткой анимации приветсвуется.
- в векторном формате желательно в Corel Draw
Обязательные элементы Ф/С
- Папка
- Бланки
- Визитка
- Иконка для сайта
- Баннер
Оплата Яндекс деньги или наличные в Москве
Победители конкурса
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