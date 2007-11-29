Очень понравилась четкость и организация работы. Евгений знает свое дело и поэтому рекомендую всем, кому может понадобится помощь от CSS и Joomla до ... . Тремя словами : Профессионально, граматно и быстро. (от себя: Вечером обсуждается задача, а утром она уже выполнена :) :) ). Спасибо, С ув. Мишаня