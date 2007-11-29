gagtungr

Евгений Кульбако gagtungr

 
45 летБеларусь/Молодечно
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Делаем простые, но эффективные решения. http://www.unsofter.by/

Работаем с чистой совестью и горячим сердцем.

Делаем простые, но эффективные решения.

Не прыгаем выше головы, но рост и высоту прыжка увеличиваем.

Гарантируем приятное общение.

Воспользуйтесь нашим сервисом доставки обоев на Ваш рабочий стол.

http://wallpaper.unsofter.com/

Работаем в области прикладного и системного программного обеспечения и фотографии.

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Отзывы заказчиков
icebreak
Михаил 
38 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужна доработка в Joomla
Очень понравилась четкость и организация работы. Евгений знает свое дело и поэтому рекомендую всем, кому может понадобится помощь от CSS и Joomla до ... . Тремя словами : Профессионально, граматно и быстро. (от себя: Вечером обсуждается задача, а утром она уже выполнена :) :) ). Спасибо, С ув. Мишаня
Было приятно работать с человеком: четко поставленная задача, спокойный и приятный тон общения. Работали без предоплаты, но деньги были перечислены вовремя и обещанная сумма.
Ответный отзыв
Cless
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
9 баллов
16 лет назад
Разработка логотипа и ф.с.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Создание программки подсчета частоты букв
Все сделал как нужно - БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. Очень доволен. Рекомендую.
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга