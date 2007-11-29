Делаем простые, но эффективные решения. http://www.unsofter.by/
Работаем с чистой совестью и горячим сердцем.
Делаем простые, но эффективные решения.
Не прыгаем выше головы, но рост и высоту прыжка увеличиваем.
Гарантируем приятное общение.
Воспользуйтесь нашим сервисом доставки обоев на Ваш рабочий стол.
http://wallpaper.unsofter.com/
Работаем в области прикладного и системного программного обеспечения и фотографии.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Из серии "Израиль"172 просмотра
- Из серии "Израиль"209 просмотров
- Из серии "Израиль"208 просмотров
- Из серии "Израиль"178 просмотров
- Из серии "Осень"163 просмотра
- Из серии "Осень"170 просмотров
- Из серии "Осень"169 просмотров
- Из серии "Осень"154 просмотра
- Из серии "Осень"176 просмотров
- Из серии "Осень"174 просмотра
- Из Серии "Осень"166 просмотров
- Из серии "Осень"180 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилась четкость и организация работы. Евгений знает свое дело и поэтому рекомендую всем, кому может понадобится помощь от CSS и Joomla до ... . Тремя словами : Профессионально, граматно и быстро. (от себя: Вечером обсуждается задача, а утром она уже выполнена :) :) ). Спасибо, С ув. Мишаня
Ответный отзыв
Было приятно работать с человеком: четко поставленная задача, спокойный и приятный тон общения. Работали без предоплаты, но деньги были перечислены вовремя и обещанная сумма.
$300
9 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Все сделал как нужно - БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. Очень доволен. Рекомендую.
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга